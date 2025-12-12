Газета
Главная / Политика /

Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

Ведомости

Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, утром он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом после нового обострения давнего конфликта. «Они согласились прекратить все боевые действия, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при содействии замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», – написал он.

Обострение конфликта между странами произошло летом 2025 г. В июле Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин в спорной приграничной зоне, вследствие чего были ранены трое военнослужащих. Камбоджа тогда отвергла обвинения, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на старой мине.

28 июля при посредничестве Малайзии и США стороны заключили предварительное соглашение. А 26 октября премьер-министры Хун Манет и Анутин Чанвиракул подписали мирное соглашение. Но бои возобновились 7 декабря.

11 декабря МИД России призвал Камбоджу и Таиланд возобновить диалог. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула необходимость сдержанности и скорейшего возвращения сторон за стол переговоров.

