Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

По словам Трампа, утром он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом после нового обострения давнего конфликта. «Они согласились прекратить все боевые действия, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при содействии замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», – написал он.