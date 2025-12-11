МИД России призвал Камбоджу и Таиланд к возобновлению диалога
Россия призвала Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы призываем обе стороны к сдержанности во имя избежания жертв среди мирного населения, к скорейшему возобновлению диалога в целях прекращения огня и полноформатного урегулирования конфликта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Она упомянула в связи с этим положения совместной декларации, подписанной Камбоджей и Таиландом на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября.
Конфликт двух стран обострился летом 2025 г. В июле Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.
Предварительное мирное соглашение удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом 10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Бои возобновились 7 декабря.
Американский президент Дональд Трамп пригрозил сторонам конфликта отказом заключать торговые соглашения в случае продолжения конфликта.