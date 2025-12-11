МИД России призвал Камбоджу и Таиланд к возобновлению диалога

Предварительное мирное соглашение удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом 10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Бои возобновились 7 декабря.