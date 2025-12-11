Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД России призвал Камбоджу и Таиланд к возобновлению диалога

Ведомости

Россия призвала Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности во имя избежания жертв среди мирного населения, к скорейшему возобновлению диалога в целях прекращения огня и полноформатного урегулирования конфликта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Она упомянула в связи с этим положения совместной декларации, подписанной Камбоджей и Таиландом на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября.

Что известно о боях между Таиландом и Камбоджей

Политика / Международные новости

Конфликт двух стран обострился летом 2025 г. В июле Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.

Предварительное мирное соглашение удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом 10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Бои возобновились 7 декабря.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил сторонам конфликта отказом заключать торговые соглашения в случае продолжения конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте