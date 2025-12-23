ЦИК не хочет отменять традиционное голосование на выборах в Госдуму в 2026 году

3 декабря начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев говорил, что на предстоящих выборах в Госдуму голосование может быть трехдневным. Он предположил, что ДЭГ пройдет в половине регионов России, так как у них есть опыт его использования. Харичев подчеркнул, что в ходе избирательного процесса зафиксируется «тренд на безопасность и удобство работы ЦИК».