Главная / Политика /

ЦИК не хочет отменять традиционное голосование на выборах в Госдуму в 2026 году

Ведомости

Центральная избирательная комиссия не намерена отказываться от голосования на избирательных участках на выборах в Госдуму в 2026 г., заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «России-24».

«Естественно, дистанционное электронное голосование будет параллельно традиционному. Традиционное голосование, оно базовое, никто от него не отказывается и отказываться не собирается. Мы, наоборот, осовременим, усовершенствуем процесс голосования в стационарных участках», – сказала она.

Памфилова отметила, что россияне при этом смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). По ее словам, ЦИК обеспечит необходимые условия для его совмещения с традиционным типом голосования.

3 декабря начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев говорил, что на предстоящих выборах в Госдуму голосование может быть трехдневным. Он предположил, что ДЭГ пройдет в половине регионов России, так как у них есть опыт его использования. Харичев подчеркнул, что в ходе избирательного процесса зафиксируется «тренд на безопасность и удобство работы ЦИК». 

