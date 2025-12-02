Харичев: голосование на выборах в Госдуму может быть трехдневным
На предстоящих выборах в Государственную думу может быть трехдневное голосование. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах, вероятно, будет в половине российских регионов, поскольку у них есть опыт его использования. Об этом рассказал «Ведомостям» начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Среди факторов, которые будут влиять на думскую избирательную кампанию, Харичев назвал новую информационно-коммуникационную реальность вроде искусственного интеллекта и других решений. Он также заявил, что будет «тренд на безопасность и удобство работы ЦИК». В частности, будут применяться все новации последних лет.
Ожидается, что на выборах будет активно использоваться технология «Информ УИК», при которой представители избирательных комиссий будут обходить граждан и информировать их о предстоящих выборах. Харичев отметил, что эта форма работы может значительно повысить явку избирателей, увеличивая ее на 15-20%.
Кроме того, планируется использование голосования по месту жительства. По словам Харичева, люди привыкли, к примеру, заказывать еду на дом, поэтому «неплохо и [избирательную] урну заказать домой, чтобы человек мог проголосовать с дивана».
27 октября «Ведомости» писали, что власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В частности, в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%.