Харичев: голосование на выборах в Госдуму может быть трехдневным

Ведомости

На предстоящих выборах в Государственную думу может быть трехдневное голосование. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах, вероятно, будет в половине российских регионов, поскольку у них есть опыт его использования. Об этом рассказал «Ведомостям» начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Среди факторов, которые будут влиять на думскую избирательную кампанию, Харичев назвал новую информационно-коммуникационную реальность вроде искусственного интеллекта и других решений. Он также заявил, что будет «тренд на безопасность и удобство работы ЦИК». В частности, будут применяться все новации последних лет. 

Ожидается, что на выборах будет активно использоваться технология «Информ УИК», при которой представители избирательных комиссий будут обходить граждан и информировать их о предстоящих выборах. Харичев отметил, что эта форма работы может значительно повысить явку избирателей, увеличивая ее на 15-20%.

Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 года

Политика / Демократия

Кроме того, планируется использование голосования по месту жительства. По словам Харичева, люди привыкли, к примеру, заказывать еду на дом, поэтому «неплохо и [избирательную] урну заказать домой, чтобы человек мог проголосовать с дивана».

27 октября «Ведомости» писали, что власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В частности, в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%.

