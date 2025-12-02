Харичев: голосование на выборах в Госдуму может быть трехдневным

На предстоящих выборах в Государственную думу может быть трехдневное голосование. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах, вероятно, будет в половине российских регионов, поскольку у них есть опыт его использования. Об этом рассказал «Ведомостям» начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.