Лукашенко потребовал исключить поползновения в «революционной» борьбе

25 августа Лукашенко заявил, что не хочет управлять авторитарно, но по-другому пока не может. В марте 2025 г. Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии, получив 86,8% голосов избирателей. Он возглавляет республику с 20 июля 1994 г. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 гг., каждый раз набирая более 75% голосов.