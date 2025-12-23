Газета
Лукашенко потребовал исключить поползновения в «революционной» борьбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при назначении новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета поставил задачу, чтобы они не допускали никаких поползновений в сторону «революционной» борьбы против государственного строя. Об этом сообщает «БелТА».

«Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. <...> Тем более что нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», – сказал Лукашенко.

Кроме того, новому генпрокурору белорусский президент поручил не упускать из виду реализацию в стране истинных прав человека.

25 августа Лукашенко заявил, что  не хочет управлять авторитарно, но по-другому пока не может. В марте 2025 г. Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии, получив 86,8% голосов избирателей. Он возглавляет республику с 20 июля 1994 г. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 гг., каждый раз набирая более 75% голосов.

