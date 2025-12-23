Sana: главы МИД и минобороны Сирии прилетели в Москву на переговоры

В середине ноября Касра принимал в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Тогда Sana сообщало, что в ходе встречи представители стран обсудили вопросы военного сотрудничества и совершенствования механизмов координации.