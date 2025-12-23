Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sana: главы МИД и минобороны Сирии прилетели в Москву на переговоры

Ведомости

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и глава минобороны страны Мурхеф Абу Касра прилетели на переговоры в Москву. Об этом сообщило агентство Sana.

По данным издания, представители Сирии планируют провести встречи с «российскими официальными лицами».

В Москву, по данным агентства, также прибыли сотрудники главного управления разведки Сирии. Кремль еще не комментировал приезд делегации.

В середине ноября Касра принимал в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Тогда Sana сообщало, что в ходе встречи представители стран обсудили вопросы военного сотрудничества и совершенствования механизмов координации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь