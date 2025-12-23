Газета
МИД Китая призвал Киев исправить ошибки после угроз Зеленского санкциями

МИД Китая отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном введении санкций против китайских граждан и компаний и призвал украинскую сторону «исправить ошибки». Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

22 декабря Зеленский анонсировал новый пакет ограничений в отношении китайских физических лиц и предприятий, которые, по его утверждению, оказывают содействие России. В Пекине подчеркнули, что будут решительно защищать законные права и интересы своих компаний и граждан. «Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки», – добавил представитель МИД КНР.

Дипломат также напомнил, что Китай поддерживает усилия по урегулированию конфликта на Украине и с самого начала выступает за продвижение мирных переговоров.

17 августа Зеленский уже ввел санкции против компаний из России, Белоруссии и КНР. Тогда в перечень вошли 39 физлиц и 55 компаний.

