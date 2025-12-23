МИД Китая призвал Киев исправить ошибки после угроз Зеленского санкциями

22 декабря Зеленский анонсировал новый пакет ограничений в отношении китайских физических лиц и предприятий, которые, по его утверждению, оказывают содействие России. В Пекине подчеркнули, что будут решительно защищать законные права и интересы своих компаний и граждан. «Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки», – добавил представитель МИД КНР.