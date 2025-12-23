Шохин: Путин встретится с главами крупнейших компаний вечером 24 декабря
Традиционная предновогодняя встреча глав крупнейших российских компаний с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 20:00 мск 24 декабря. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год», – рассказал Шохин журналистам.
8 декабря Путин сообщил, что в конце 2025 г. проведет традиционную встречу с представителями бизнес-сообщества. Он уточнил, что на встрече, в том числе, будет обсуждаться их участие в достижении целей в области демографии. Президент напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действий в области демографии.
21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса на следующей неделе, писали «РИА Новости».
В День российского предпринимательства, 26 мая, Путин провел встречу с представителями деловых кругов. Президент тогда заверил, что государство будет поддерживать российский бизнес и подставлять плечо для реализации его инициатив.