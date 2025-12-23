Шохин: Путин встретится с главами крупнейших компаний вечером 24 декабря

8 декабря Путин сообщил, что в конце 2025 г. проведет традиционную встречу с представителями бизнес-сообщества. Он уточнил, что на встрече, в том числе, будет обсуждаться их участие в достижении целей в области демографии. Президент напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действий в области демографии.