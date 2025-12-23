Газета
Euroclear частично разблокировал считавшиеся российскими средства ЕАБР

Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть денежных средств, принадлежащих Евразийскому банку развития (ЕАБР) и замороженных как счета России в рамках антироссийских санкций, сообщил «РИА Новости» замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

«Условия были, чтобы эти средства были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 г. по сегодняшний день из этой суммы в $733 млн более $600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», – рассказал он.

По словам Кенбеила, Казахстан надеется на разморозку еще $120 млн в 2026 г.

Средства банка были заблокированы Euroclear в 2022 г. в связи с санкциями Евросоюза в отношении НРД. 7 января 2023 г. ЕАБР как международная финансовая организация, не находящаяся под санкциями, подал заявку на снятие ограничений со своих активов. В сентябре того же года банк получил специальное разрешение на разблокировку средств.

