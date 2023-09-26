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Инвестиции

ЕАБР получил разрешение на разблокировку средств на счете НРД в Euroclear

Ведомости

Евразийский банк развития (ЕАБР) получил специальное разрешение на разблокировку средств, замороженных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в бельгийском Euroclear Bank, следует из отчета банка.

«17 августа 2023 г. банк получил специальное разрешение генеральной администрации казначейства министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО «Национальный расчетный депозитарий» на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV», – говорится в отчете.

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Средства банка были заблокированы Euroclear в 2022 г. в связи с санкциями Евросоюза в отношении НРД. 7 января 2023 г. ЕАБР как международная финансовая организация, не находящаяся под санкциями, подал заявку на снятие ограничений со своих активов.

После получения разрешения банку удалось в сентябре перевести средства на собственный прямой счет в Euroclear, отмечается в отчете.

ЕАБР был основан в 2006 г. и ведет инвестиционную деятельность в евразийском пространстве. Уставный капитал банка – $7 млрд. Участниками банка являются шесть стран – Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан, Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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