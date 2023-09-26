ЕАБР получил разрешение на разблокировку средств на счете НРД в Euroclear
Евразийский банк развития (ЕАБР) получил специальное разрешение на разблокировку средств, замороженных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в бельгийском Euroclear Bank, следует из отчета банка.
«17 августа 2023 г. банк получил специальное разрешение генеральной администрации казначейства министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО «Национальный расчетный депозитарий» на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV», – говорится в отчете.
Средства банка были заблокированы Euroclear в 2022 г. в связи с санкциями Евросоюза в отношении НРД. 7 января 2023 г. ЕАБР как международная финансовая организация, не находящаяся под санкциями, подал заявку на снятие ограничений со своих активов.
После получения разрешения банку удалось в сентябре перевести средства на собственный прямой счет в Euroclear, отмечается в отчете.
ЕАБР был основан в 2006 г. и ведет инвестиционную деятельность в евразийском пространстве. Уставный капитал банка – $7 млрд. Участниками банка являются шесть стран – Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан, Армения.