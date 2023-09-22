Euroclear разблокировал активы клиента инвесткомпании Fontvielle

Euroclear разблокировал активы клиента инвесткомпании FontvielleРазморожены ценные бумаги на несколько миллионов долларов
Инвесткомпания Fontvielle получила от казначейства Бельгии официальное уведомление о разблокировке активов своего клиента, которые были заморожены на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами Fontvielle Сергей Соловых.
Клиент является гражданином России и не имеет гражданства или вида на жительство в какой-либо стране ЕС, отметил Соловых. Разрешение дает ему право перевести на счет в иностранном банке ценные бумаги компаний Spirit AeroSystems и Hello Group, купленные ранее на СПБ бирже. Общая стоимость этих активов составляет несколько миллионов долларов, рассказал Соловых. «Я считаю, что дело в грамотном составлении документов и оперативной обратной связи при взаимодействии с европейскими коллегами», – добавил он.
Это не первый случай, когда Fontvielle удается разблокировать активы своего клиента, но единичный – когда у клиента нет гражданства или вида на жительство в ЕС, отметил Соловых. Инвесткомпания подала заявки на разблокировку по всем клиентам, но не раскрывает ни их число, ни общий объем заблокированных средств клиентов, продолжает ее представитель. Собственных средств или активов Fontvielle заблокировано не было, так как компания действовала как брокер, добавил он.
Выдача лицензий на разблокировку активов российских инвесторов вряд ли станет массовой из-за высоких требований и значительных расходов на их выполнение, говорил ранее «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.
По сути, существует имущественный ценз, который за редкими исключениями не позволяет инвесторам с портфелем менее 300 000-500 000 евро эффективно отстаивать свои права в европейской юрисдикции, продолжает юрист. Значительно улучшить ситуацию может только удовлетворение коллективных заявок, подаваемых профучастниками в интересах своих клиентов, но пока положительной практики по подобным заявлениям нет, добавлял Рябинин.
В теории ускорению разблокировки может помочь схема российских властей по обмену замороженными активами, говорил юрист фирмы Forward Legal Олесь Груздев. А вот иски в российский арбитраж к Euroclear и Clearstream могут помешать массовой разблокировке «с сугубо политической точки зрения», оценивает Груздев.
В августе российские власти анонсировали придуманную ими схему обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами. Недружественным иностранцам предложат выкупить активы россиян, замороженные за рубежом. Расплатиться они смогут деньгами со счетов типа С. Эти спецсчета предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Поступающие на них деньги блокируются. Для всех сторон участие в обмене будет добровольным. В свою очередь европейские власти утверждают, что никаких переговоров об обмене с российской стороной сейчас не ведется.
В августе российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн (200 млн руб.), замороженные в Euroclear, писали «Ведомости». Клиент адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) в июне этого года получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. 2 августа он направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточняется). Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа.
Параллельно NSP от лица группы инвесторов в июле – августе подала два иска в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Euroclear и Clearstream стоимости заблокированных год назад активов и взыскания начисленных, но не полученных доходов по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды). Сумма требований к Euroclear составляет 2 млрд руб., к Clearstream – около 200 млн руб. В общей сложности в российские суды поданы более 10 исков к Euroclear.