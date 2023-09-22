Euroclear разблокировал активы клиента инвесткомпании Fontvielle

Это не первый случай, когда Fontvielle удается разблокировать активы своего клиента, но единичный – когда у клиента нет гражданства или вида на жительство в ЕС, отметил Соловых. Инвесткомпания подала заявки на разблокировку по всем клиентам, но не раскрывает ни их число, ни общий объем заблокированных средств клиентов, продолжает ее представитель. Собственных средств или активов Fontvielle заблокировано не было, так как компания действовала как брокер, добавил он.