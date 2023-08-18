Газета
Инвестиции

Российские инвесторы подали первый иск к Clearstream

Размер требований составляет около 200 млн рублей
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Частные российские инвесторы подали первый иск к люксембургскому депозитарию Clearstream в Арбитражный суд Москвы, сообщил «Ведомостям» представитель юридической фирмы NSP, которая представляет соистцов. Инвесторы требуют около 200 млн руб. возмещения стоимости заблокированных год назад активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды).

В картотеке иск еще не появился. Заявление подано в суд 17 августа, отметил представитель NSP. Он добавил, что сейчас ведется работа над присоединением к иску второй группы инвесторов, которые не успели вступить в первую.

В июле NSP подала аналогичный иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на 2 млрд руб. Согласно карточке дела в картотеке, к иску присоединились восемь физлиц. Предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября. Также поучаствовать в коллективном иске пытался калининградский «Энерготрансбанк» (сумма требований – 595,8 млн руб.), но суд вернул заявление банка, причины этого не раскрываются. 

В общей сложности в российские суды поданы 13 исков к Euroclear. Совокупно сумма, которую инвесторы хотят отсудить у депозитария, превышает 200 млрд руб., сообщали ранее «РБК инвестиции».

Ранее по теме: Clearstream пригрозил клиентам блокировкой российских евробондов

В феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербурга» $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов на сопоставимую сумму – около $110 млн.

Шансы истцов на победу над Clearstream и Euroclear в российских судах высокие с учетом кейса банка «Санкт-Петербург», оценивает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Инвесторам нужно доказать, что они являются конечными бенефициарами денег, размещенных в международных депозитариях, а также отсутствие доступа к правосудию за рубежом, говорит эксперт. 

В случае победы в споре у групповых истцов будут три опции для дальнейшей защиты своих прав, перечисляет Груздев: обратить взыскание на имущество депозитариев в России, попытаться признать решение в Европе и взыскать находящееся там имущество Clearstream и Euroclear либо использовать решение российского суда в качестве переговорной позиции с депозитариями.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В России заблокировано 134,1 млн евро (13,7 млрд руб.) средств клиентов Clearstream, сообщал депозитарий в отчете за 2022 г. Clearstream полностью списал эту сумму дебиторскую задолженность НРД, потому что больше не ожидает ее погашения. А так как невозможность контролировать эти активы и выполнять поручения своих клиентов является форс-мажорным обстоятельством, то «в силу своих общих положений и условий и применимого законодательства Люксембурга Clearstream освобождается от обязанности по возврату средств клиентам», говорится в отчете депозитария.

В отчете Euroclear сказано, что на конец прошлого года в России заблокировано в рублях 188,5 млрд руб. и 28,9 млрд руб. соответственно. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в январе в 5,7 трлн руб. – это в 25 раз больше, чем у Euroclear и Clearstream.

В марте 2022 г. еще до введения санкций против НРД Euroclear и Clearstream добровольно отказались от операций с российским депозитарием. В июне 2022 г. ЕС ввел санкции против НРД и проведение операций с ним стало официально незаконным для Clearstream и Euroclear.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных