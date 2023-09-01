Банк России не ведет переговоров с Западом по заблокированным активам

Банк России не ведет переговоров с Западом по заблокированным активамПроцесс обмена может быть только добровольным и касаться неподсанкционных лиц
Центробанк не ведет переговоров о разблокировке замороженных активов россиян на счетах в НРД ни с иностранными регуляторами, ни с возможными участниками обмена такими активами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору».
Глава ЦБ уточнила, что речь идет об активах тех, кто не находится под санкциями. Обмен может быть только добровольным, причем как со стороны российских, так и зарубежных инвесторов, уточнила Набиуллина. Она добавила, что судьба таких сделок будет зависеть и от решений зарубежных регуляторов, если они будут необходимы для этого.
На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что не располагает информацией о планах по обмену замороженными активами с Россией. «Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», – цитировал ее представителя РБК.
О том, что правительство и Банк России подготовили проект указа, который «предусматривает» начало обмена активов, 22 августа сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом 1,5 трлн руб. активов 3,5 млн россиян останутся замороженными, уточнил он. Представитель ЦБ позднее пояснял «Ведомостям», что иностранцы смогут выкупить активы россиян, замороженные за рубежом, за деньги со счетов типа С.
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил журналистам 1 сентября в кулуарах конференции, что в первую волну разблокировки и обмена заблокированных активов могут попасть инвесторы с портфелями до 100 000 руб. В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что проект указа президента России об обмене замороженных активов почти готов.
На счетах типа С хранится достаточно ликвидности для потенциальных переговоров о разморозке заблокированных бумаг российских инвесторов, говорил в июле первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Объем средств недружественных нерезидентов, которые копятся на этих спецсчетах, на конец марта 2023 г. составлял 500 млрд руб., сообщалось в материалах ЦБ. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в 5,7 трлн руб.
На сегодняшний день вернуть доступ к ценным бумагам удалось банку «Санкт-Петербург», который выиграл судебный иск в Арбитражном суде Москвы. Также вывести замороженные активы смогли некоторые частные инвесторы, направившие индивидуальные лицензии на разблокировку в Euroclear. В большинстве случаев успеха добивались лица, обладающие ВНЖ в европейских странах.
В конце августа также российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. В то же время казначейство Бельгии отказало «Тинькофф страхованию» в разблокировке собственных средств компании, замороженных в Euroclear. Заявка брокера «Тинькофф инвестиции» на разблокировку собственных, а также клиентских активов пока рассматривается, уточнил представитель группы.
Всего в России подано свыше двадцати исков к Euroclear – как от частных инвесторов, так и от профессиональных участников рынка ценных бумаг, в числе которых Совкомбанк, УК «Первая» и «Уральский банк развития и реконструкции», следует из картотеки арбитражных дел. В сумме инвесторы хотят отсудить у депозитария больше 200 млрд руб.