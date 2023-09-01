Банк России не ведет переговоров с Западом по заблокированным активам

Глава ЦБ уточнила, что речь идет об активах тех, кто не находится под санкциями. Обмен может быть только добровольным, причем как со стороны российских, так и зарубежных инвесторов, уточнила Набиуллина. Она добавила, что судьба таких сделок будет зависеть и от решений зарубежных регуляторов, если они будут необходимы для этого.