Российские власти предложат иностранцам обменяться активами

Не исключает вероятного дисконта и замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова. Если иное не будет вытекать из текста указа, то на сделку с ценными бумагами с недружественным нерезидентом нужно разрешение правительственной комиссии, говорит юрист. Это значит, что иностранцам надо будет заплатить еще и взнос в бюджет. Все это вместе может снизить число нерезидентов, желающих поучаствовать в таком обмене, считает Рязанова.