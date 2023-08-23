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Финансы

Иностранцы смогут выкупить замороженные бумаги россиян на средства со счетов типа С

Ведомости

Банк России и Минфин разработали проект указа президента РФ, согласно которому иностранные инвесторы смогут выкупить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет средств на счетах типа С. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ЦБ РФ.

«Банк России и Минфин РФ разработали проект Указа Президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. <...> Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С», – говорится в сообщении. 

В ЦБ подчеркнули, что участие в разблокировке активов как российских, так и иностранных инвесторов будет добровольным. Уточняется, что в первую очередь возможность будет предоставлена розничным инвесторам. На начальном этапе объем разблокированных активов будет ограниченным.

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22 августа в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам министр финансов Антон Силуанов сообщил, что разработанный кабмином и ЦБ указ позволит обменять активы россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа С. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать около 100 млрд руб. Заблокированными остаются активы более 3,5 млн россиян в общей сложности на 1,5 трлн руб., уточнил Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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