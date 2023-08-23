Иностранцы смогут выкупить замороженные бумаги россиян на средства со счетов типа С

22 августа в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам министр финансов Антон Силуанов сообщил, что разработанный кабмином и ЦБ указ позволит обменять активы россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа С. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать около 100 млрд руб. Заблокированными остаются активы более 3,5 млн россиян в общей сложности на 1,5 трлн руб., уточнил Силуанов.