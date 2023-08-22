Силуанов анонсировал обмен заблокированных активов россиян на иностранные

В июне Чистюхин анонсировал проработку механизма, который позволит выкупить заблокированные активы россиян с премией за счет средств иностранцев, хранящихся на счетах типа С. Премия возможна потому, что средства на данных счетах многие иностранные инвесторы уже «отрезервировали» и для них они ничего не стоят, пояснял первый зампред.