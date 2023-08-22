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Финансы

Силуанов анонсировал обмен заблокированных активов россиян на иностранные

Ведомости

Правительство и Банк России подготовили проект указа, который позволит обменять заблокированные активы россиян. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На сегодняшний день заблокированными остаются активы более 3,5 млн россиян на общую сумму 1,5 трлн руб.

«С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам», – сказал он.

По словам Силуанова, правительство и ЦБ разработали проект соответствующего указа.  

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Правительство и ЦБ рассматривали разные варианты решения вопроса с заблокированными активами РФ. В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор прорабатывает вариант выкупа замороженных активов инвесторов за счет средств, хранящихся на счетах типа С. В мае она рассказывала, что ведутся в том числе обсуждения обмена заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.

В кулуарах Финконгресса ЦБ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал «Ведомостям», что на счетах типа С хранится достаточно ликвидности для потенциальных переговоров о разморозке заблокированных бумаг российских инвесторов. В связи с этим вводить послабления по счетам типа С крайне нецелесообразно.

В июне Чистюхин анонсировал проработку механизма, который позволит выкупить заблокированные активы россиян с премией за счет средств иностранцев, хранящихся на счетах типа С. Премия возможна потому, что средства на данных счетах многие иностранные инвесторы уже «отрезервировали» и для них они ничего не стоят, пояснял первый зампред.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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