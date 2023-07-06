ЦБ не видит оснований давать послабления иностранцам с активами на российских счетах

ЦБ не видит оснований давать послабления иностранцам с активами на российских счетахЭти средства можно использовать в переговорах по обмену на заблокированные активы
На счетах типа С хранится достаточно ликвидности для потенциальных переговоров о разморозке заблокированных бумаг российских инвесторов, заявил в кулуарах Финконгресса ЦБ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Как сегодня было правильно сказано […], по большому счету это наш фонд для обмена, для размена, и просто так вводить ослабления по счетам типа С крайне нецелесообразно», – заявил он.
По словам Чистюхина, простое расходование этих средств неправильно. Информацию о ликвидности, накопившейся на счетах типа С, регулятор не раскрывает, напомнил Чистюхин, но добавил, что «это значимые суммы и они продолжают прирастать». Ликвидность увеличивается в том числе за счет поступающих на счета купонов и дивидендов. «Это значимый аргумент [в плане переговоров], другое дело, что пока мы не видим какого-то желания контрагентов из недружественных стран на системной основе проводить такого рода переговоры», – резюмировал первый зампред.
Счета типа С – специальные счета, которые открывались инвесторам-нерезидентам: зачислять туда можно только рубли. Вывод средств с этого счета невозможен, деньги могут быть направлены только на ограниченный спектр целей – среди них уплата налогов или покупка ОФЗ. Для конвертации рублей в валюту или зачисления средств на обычный счет иностранцам требуется разрешение Минфина или ЦБ.
В июне Чистюхин анонсировал проработку механизма, который позволит выкупить заблокированные активы россиян с премией за счет средств иностранцев, хранящихся на счетах типа С. Премия возможна потому, что средства на данных счетах многие иностранные инвесторы уже «отрезервировали» и для них они ничего не стоят, пояснял первый зампред. «В этом смысле получение хоть чего-то – это уже большой плюс», – говорил он. ЦБ в ноябре 2022 г. оценивал сумму, накопленную на счетах типа С, в 280 млрд руб.
Доступ российских инвесторов к их иностранным ценным бумагам заблокирован с марта 2022 г. — это связано с тем, что западные клиринговые расчетные системы Euroclear и Clearstream заблокировали расчетные счета центрального российского депозитария – НРД. После попадания НРД под санкции в июне прошлого года регулятор, профучастники и инвесторы активно пытаются добиться разблокировки ценных бумаг как в судебном порядке, так и через получение генеральных лицензий на разблокировку.
Пока что такое право удалось получить только одному профучастнику – банку «Санкт-Петербург» – и нескольким инвесторам, имеющим вид на жительство в европейских странах и счета в иностранных банках. Также «Коммерсантъ» со ссылкой на Delcredere писал, что юридической фирме 27 июня удалось добиться разблокировки активов банка из топ-100 и топ-менеджера на сумму $10 млн. Название банка и имя гражданина издание не раскрыло.