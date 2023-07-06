ЦБ не видит оснований давать послабления иностранцам с активами на российских счетах

В июне Чистюхин анонсировал проработку механизма, который позволит выкупить заблокированные активы россиян с премией за счет средств иностранцев, хранящихся на счетах типа С. Премия возможна потому, что средства на данных счетах многие иностранные инвесторы уже «отрезервировали» и для них они ничего не стоят, пояснял первый зампред. «В этом смысле получение хоть чего-то – это уже большой плюс», – говорил он. ЦБ в ноябре 2022 г. оценивал сумму, накопленную на счетах типа С, в 280 млрд руб.