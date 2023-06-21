Набиуллина рассказала о разработке схемы по обмену замороженными активами
Банк России прорабатывает вариант выкупа замороженных активов инвесторов за счет средств, хранящихся на счетах типа С. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Отвечая на вопрос сенатора Александра Шендерюка-Жидкова о том, какая сейчас ситуация с выпуском замещающих облигаций и с замороженными активами российских инвесторов, Набиуллина уточнила, что ЦБ вместе с правительством ищет разные способы решить эти проблемы. По ее словам, речь идет в том числе и о принудительной автоматической конвертации расписок, выпуске облигаций, редомеляции бизнеса в российскую юрисдикцию. Она уточнила, что инструмент замещающих облигаций хорошо сработал и большинство компаний им воспользовалось
«Мы рассматриваем варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос. В том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа С. Этот вариант сейчас прорабатывается», – заявила Набиуллина.
Власти и представители ЦБ рассматривают разные варианты решения вопроса с заблокированными активами РФ. Набиуллина в мае уточняла, что ведутся в том числе обсуждения обмена заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе. Однако она говорила, что ЦБ пока не видит возможности для «тотального обмена» замороженными активами с недружественными странами в виде централизованной системы, поскольку «это вопрос политический».
О разработке такой схемы ранее на заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации рассказал первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, схема включает создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые готовы продать активы за счет средств на счетах типа С, которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Чистюхин отмечал, что это сложный юридический и технологический процесс, а сама схема непроста в исполнении. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также рассказывал о разработке схемы с участием счетов типа С.