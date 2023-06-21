Набиуллина рассказала о разработке схемы по обмену замороженными активами

О разработке такой схемы ранее на заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации рассказал первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, схема включает создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые готовы продать активы за счет средств на счетах типа С, которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Чистюхин отмечал, что это сложный юридический и технологический процесс, а сама схема непроста в исполнении. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также рассказывал о разработке схемы с участием счетов типа С.