В ЦБ рассказали о разработке схемы по продаже замороженных активов инвесторов

Однако ЦБ работает над другой схемой, которая включает создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые готовы продать активы. «Мы при этом считаем, что продать их нужно не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа С, которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то – это уже большой плюс», – пояснил зампред ЦБ.