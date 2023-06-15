В Минфине сообщили об обсуждении форм обмена заблокированных активов

«Идея, которая обсуждается, это в различных формах, в том числе где-то в “стакане”, где-то в каких-то аукционах. <...> Просто разные формы организации некоего обмена денег и активов, которые есть у иностранных инвесторов на счетах С или счетах депо типа С, на заблокированные активы наших инвесторов», – сказал он (цитата по Frank Media).