В Минфине сообщили об обсуждении форм обмена заблокированных активов
Власти обсуждают разные варианты обмена заблокированных в России активов недружественных иностранных инвесторов на замороженные за границей активы российских инвесторов. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Идея, которая обсуждается, это в различных формах, в том числе где-то в “стакане”, где-то в каких-то аукционах. <...> Просто разные формы организации некоего обмена денег и активов, которые есть у иностранных инвесторов на счетах С или счетах депо типа С, на заблокированные активы наших инвесторов», – сказал он (цитата по Frank Media).
При этом Чебесков подчеркнул, что Минфин не рассматривает вариант допуска иностранных инвесторов, активы которых заблокированы на Мосбирже, к основным торгам. «В общий “стакан” точно нет», – сказал он.
Чебесков добавил, что окончательное решение по механизму допуска пока не принято. По его словам, это произойдет в ближайший квартал. Он отметил, что разблокировка активов требует не только действий с российской стороны, но и желания западных инвесторов участвовать в этом процессе.
В мае председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает разные варианты решения вопроса с заблокированными активами РФ, включая обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.
В то же время она добавила, что ЦБ пока не видит возможности для «тотального обмена» замороженными активами с недружественными странами в виде централизованной системы, поскольку «это вопрос политический». По словам Набиуллиной, сейчас Банк России работает над альтернативными механизмами.
В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов. Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. В мае 2023 г. в ЕК уточнили, что сумма замороженных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, увеличилась до 24,1 млрд евро.