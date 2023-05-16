Российские инвесторы смогли восстановить заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

В ноябре прошлого года Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» назвал «теоретически возможным» обмен замороженными в ЕС и РФ. В то же время, продолжил он, для этого нужно принять ряд законодательных решений. Тогда министр отметил, что такие инициативы находятся «в начальной стадии рассмотрения». В апреле 2023 г. он отметил, что быстрого решения этой проблемы нет. Силуанов добавил, что в обмене заинтересованы все стороны, работа по этому вопросу ведется.