Польша намерена стать постоянным членом G20
Польша стремится стать постоянным членом «большой двадцатки» G20, чтобы «представлять динамично развивающуюся Восточную Европу». Об этом заявил в интервью Bloomberg министр финансов страны Анджей Доманьский.
По данным Bloomberg, экономика Польши в этом году превысила $1 трлн и уже входит в число 20 крупнейших в мире. Доманьский отметил, что страна стала важным центром бизнес-услуг и для Германии является более крупным торговым партнером, чем Франция, Италия и Великобритания.
Министр подчеркнул, что цель Варшавы – «сидеть за главным столом» G20 как полноценный участник. Власти Польши считают, что опыт страны, прошедшей масштабную экономическую трансформацию за одно поколение, может быть полезен для работы клуба крупнейших экономик мира.
Bloomberg отметил, что ранее президент США Дональд Трамп отправил приглашение президенту Польши Каролю Навроцкому принять участие в саммите G20 в 2026 г., который планируется провести во Флориде.
В сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна попросила США предоставить ей приглашение в G20 в 2026 г.