Трамп пригласил президентов Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

Глава США Дональд Трамп во время телефонных переговоров пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева принять участие в саммите G20, который пройдет в следующем году в Майами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.