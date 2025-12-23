Трамп пригласил президентов Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами
Глава США Дональд Трамп во время телефонных переговоров пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева принять участие в саммите G20, который пройдет в следующем году в Майами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп сообщил, что во время двух отдельных телефонных разговоров лидеры государств смогли обсудить вопросы мирного урегулирования текущих конфликтов, а также перспективы расширения торговли и сотрудничества.
«Отношения с обеими странами впечатляющие», – отметил американский президент.
В ходе разговора с Трампом президент Казахстана подтвердил приверженность реализации достигнутых двусторонних договоренностей и подчеркнул важность поиска мирных решений международных кризисов. Также Токаев пригласил американского лидера посетить Алма-Ату в удобное для него время.
18 декабря стало известно, что Вашингтон готовится к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в 2026 г. В середине ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что РФ заинтересована продолжить работу с членами «большой двадцатки».