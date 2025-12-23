Открытый диалог НЦ «Россия» станет ежегодным международным событием
Проект Национального центра (НЦ) «Россия» под названием Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» выходит на международный уровень и станет ежегодным событием. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин, отметив, что формат способствует созданию новой глобальной модели роста. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра.
Проект стартовал в апреле 2025 г. и сейчас объединяет более 3000 авторов и экспертов из 102 стран, работающих на 18 языках. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента, заместитель председателя оргкомитета НЦ «Россия» Максим Орешкин. По его словам, прием эссе на второй Открытый диалог продлен до 30 января 2026 г. по просьбам участников.
Работы принимаются по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среду. Первый экспертный форум Открытого диалога пройдет 30 января в НЦ«Россия», а основное мероприятие запланировано на апрель 2026 г.
Первый Открытый диалог состоялся в Москве с 28 по 30 апреля 2025 г. и собрал почти 700 эссе из 102 стран. В очной программе приняли участие более 100 гостей из 48 государств. Наибольший интерес вызвала тема «Инвестиции в человека».
Продолжение дискуссии прошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где 18 июня была представлена аналитика по итогам Открытого диалога. Доклад, подготовленный партнером НЦ «Россия» – Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим», обобщил ключевые глобальные тренды, сформированные экспертами более чем из 100 стран.