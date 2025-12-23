Открытый диалог НЦ «Россия» станет ежегодным международным событием

Проект стартовал в апреле 2025 г. и сейчас объединяет более 3000 авторов и экспертов из 102 стран, работающих на 18 языках. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента, заместитель председателя оргкомитета НЦ «Россия» Максим Орешкин. По его словам, прием эссе на второй Открытый диалог продлен до 30 января 2026 г. по просьбам участников.