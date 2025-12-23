Сирийские войска и курды договорились о перемирии в Алеппо
Сирийские войска и возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (SDF) смогли договориться о перемирии в Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами. Об этом пишет The National.
Как сообщает агентство Sana со ссылкой на минобороны Сирии, генеральное командование армии отдало приказ прекратить удары по SDF. Курды, в свою очередь, заявили, что также распорядились прекратить ответный огонь по сирийским правительственным силам в рамках мер по деэскалации.
По данным сирийского минздрава, в результате обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения. В SDF сообщили как минимум о пяти пострадавших в результате ударов со стороны правительственных войск.
Эскалация произошла спустя несколько часов после визита в Дамаск министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который заявил, что курдские формирования, по мнению Анкары, не намерены выполнять договоренности об интеграции в государственные структуры Сирии. Турция считает SDF террористической организацией и ранее допускала возможность силовых мер.
Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани заявил, что задержка с интеграцией курдских сил может нанести ущерб контролируемым ими территориям и затормозить восстановление страны. Он также сообщил, что правительство изучает ответ SDF по реализации соглашения от 10 марта.
7 октября также министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» договорились о полном прекращении огня.