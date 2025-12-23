Сирийские войска и курды договорились о перемирии в Алеппо

Как сообщает агентство Sana со ссылкой на минобороны Сирии, генеральное командование армии отдало приказ прекратить удары по SDF. Курды, в свою очередь, заявили, что также распорядились прекратить ответный огонь по сирийским правительственным силам в рамках мер по деэскалации.