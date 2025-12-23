Боеготовность F-35 в США в 2024 году упала до 50% из-за проблем с обслуживанием

Согласно документу, уровень боеготовности самолетов оказался на 17% ниже минимальных требований. В отчете указывается, что Пентагон не всегда привлекал компанию Lockheed Martin к ответственности за низкую эффективность поддержки программы F-35. Среди причин – отсутствие в контрактах четких требований к показателям готовности, а также недостатки в проверке материалов и учете государственного имущества.