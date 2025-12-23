Газета
Боеготовность F-35 в США в 2024 году упала до 50% из-за проблем с обслуживанием

Ведомости

Американские истребители F-35 в 2024 г. были готовы к выполнению полетов лишь наполовину из-за проблем в системе их обслуживания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет управления генерального инспектора министерства обороны США.

Согласно документу, уровень боеготовности самолетов оказался на 17% ниже минимальных требований. В отчете указывается, что Пентагон не всегда привлекал компанию Lockheed Martin к ответственности за низкую эффективность поддержки программы F-35. Среди причин – отсутствие в контрактах четких требований к показателям готовности, а также недостатки в проверке материалов и учете государственного имущества.

Было также выявлено, что министерство обороны США выплатило Lockheed Martin около $1,7 млрд без экономических корректировок. Истребители большую часть времени были недоступны и не соответствовали установленным военным стандартам, сказано в публикации.

В ноябре президент США Дональд Трамп объявил о планах Саудовской Аравии приобрести истребители F-35 у Lockheed Martin. Об этом он заявил во время встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

