В Турции разбился самолет главы генштаба Ливии

CNN сообщает, что причиной может быть техническая неисправность самолета. AirportHaber пишет, что примерно через 20 минут после взлета у самолета произошел отказ электрооборудования, в результате чего связь с авиадиспетчерской службой была потеряна. Официальные власти комментариев на этот счет пока не давали.