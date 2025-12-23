В Турции разбился самолет главы генштаба Ливии

В Турции разбился самолет главы генштаба ЛивииВ Анкаре выясняют причины катастрофы, на борту находились восемь человек – власти
Вблизи Анкары разбился самолет, на борту которого находился начальник генштаба правительства национального единства Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Обломки найдены в ходе поисково-спасательных работ, проведенных недалеко от района Хаймана. Об этом пишет AirportHaber со ссылкой на официальные источники.
Гибель Ахмеда аль-Хаддада и его сопровождающих была подтверждена главой правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейба, передают «РИА Новости».
По информации властей, на месте катастрофы трудятся военные, жандармы, спасатели, а также сотрудники министерств транспорта и внутренних дел. Территория охраняется, продолжаются поиски и техническое обследование.
Власти заявили, что работы по идентификации и выяснению причин катастрофы продолжаются, а доступ в район крушения осуществляется под контролем сил безопасности. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено через официальные каналы.
Позже AirportHaber сообщил, что на борту находились восемь человек, трое из которых входили в состав экипажа.
CNN сообщает, что причиной может быть техническая неисправность самолета. AirportHaber пишет, что примерно через 20 минут после взлета у самолета произошел отказ электрооборудования, в результате чего связь с авиадиспетчерской службой была потеряна. Официальные власти комментариев на этот счет пока не давали.
После сообщения о вынужденной посадке связь с частным самолетом Falcon 50, вылетевшим из Анкары в Триполи, была потеряна.