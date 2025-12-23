В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
Среди иностранных наличных денег, изъятых из сейфа американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации, были обнаружены 230 российских рублей. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на опубликованные материалы.
Ранее министерство юстиции США обнародовало более 10 000 новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гб. Публикация включает 10 595 PDF-документов, 419 видеозаписей, 21 файл Excel и четыре аудиозаписи.
На одном из опубликованных изображений показаны наличные средства, изъятые из сейфа Эпштейна. Среди них – три купюры номиналом 10 рублей и две по 100 рублей. Также на фото присутствуют шесть купюр по 100 евро, 640 шведских крон купюрами по 50 и 20 крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Кроме того, согласно документам, следователи обнаружили более $72 000 наличными, а также 48 бриллиантов.
22 декабря минюст США заявил, что не будет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.
Минюст США в ночь на 20 декабря начал публикацию новых документов. На опубликованных фотографиях замечены знаменитости: экс-президент США Билл Клинтон, певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер, основатель Microsoft Билл Гейтс, певица Дайана Росс и др.