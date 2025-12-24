МИД РФ призвал США к диалогу о возобновлении прямых авиарейсов

В МИД РФ рассчитывают, что у США проявится политическая воля для снятия «авиаблокады», которая, по оценке Москвы, утратила практический смысл. При этом в ведомстве подчеркивают, что готовы обсуждать не только авиасообщение, но и более широкие форматы взаимодействия, включая возможные мегапроекты, несмотря на сохраняющиеся риски и угрозы со стороны стран НАТО.