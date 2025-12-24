Газета
Политика

МИД РФ призвал США к диалогу о возобновлении прямых авиарейсов

Ведомости

Россия выступает за скорейшее возобновление прямого авиационного сообщения с США и готова к деполитизированному диалогу без предварительных условий. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Известиям».

По его словам, восстановление прямых рейсов между Россией и США давно назрело и стало бы наглядным сигналом нормализации двустороннего диалога и укрепления взаимного доверия. Гусаров подчеркнул, что прямое авиасообщение существенно упростило бы поездки для граждан обеих стран, которые сейчас вынуждены тратить время и средства на длительные пересадки.

В МИД РФ отметили, что нормализация авиасообщения была бы выгодна прежде всего американскому авиационному сектору, который понес значительные потери после введенных в 2022 г. ограничений. В частности, из-за запрета на использование российского воздушного пространства снизилась конкурентоспособность американских авиаперевозчиков, о чем, как подчеркнул дипломат, открыто говорят представители деловых кругов в США.

Гусаров сообщил, что Россия еще в феврале поднимала вопрос «открытия неба» в ходе двусторонних консультаций по устранению так называемых раздражителей в Стамбуле. В течение года российская сторона передала американским авиационным властям предложения с конкретным алгоритмом перезапуска авиасообщения.

В МИД РФ рассчитывают, что у США проявится политическая воля для снятия «авиаблокады», которая, по оценке Москвы, утратила практический смысл. При этом в ведомстве подчеркивают, что готовы обсуждать не только авиасообщение, но и более широкие форматы взаимодействия, включая возможные мегапроекты, несмотря на сохраняющиеся риски и угрозы со стороны стран НАТО.

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступила с предложением о возобновлении авиасообщения с США, но со стороны Вашингтона нет реакции по этому вопросу. 

