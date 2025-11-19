Захарова: США не ответили на предложение России по восстановлению авиасообщения
Россия выступила с предложением о возобновлении авиасообщения с США, но со стороны Вашингтона нет реакции по этому вопросу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках медиафорума международного Клуба народного единства.
«Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США», – добавила дипломат (цитата по ТАСС).
3 сентября в ходе Восточного экономического форума Захарова заявляла, что Россия направила США конкретные предложения по восстановлению авиасообщения, отметив, что это «нужно людям». По ее словам, прямой перелет занимал около девяти часов, тогда как сейчас дорога с пересадками может растянуться почти на сутки. Захарова подчеркнула, что прежние рейсы отличались комфортом и высоким уровнем обслуживания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 октября сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона внятного ответа на предложение о полном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. «Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения», – отметил Рябков, подчеркнув, что в министерстве пока не видят должного движения по этому направлению.