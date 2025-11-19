Захарова: США не ответили на предложение России по восстановлению авиасообщения

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 октября сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона внятного ответа на предложение о полном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. «Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения», – отметил Рябков, подчеркнув, что в министерстве пока не видят должного движения по этому направлению.