Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: США не ответили на предложение России по восстановлению авиасообщения

Ведомости

Россия выступила с предложением о возобновлении авиасообщения с США, но со стороны Вашингтона нет реакции по этому вопросу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках медиафорума международного Клуба народного единства.

«Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США», – добавила дипломат (цитата по ТАСС).

3 сентября в ходе Восточного экономического форума Захарова заявляла, что Россия направила США конкретные предложения по восстановлению авиасообщения, отметив, что это «нужно людям». По ее словам, прямой перелет занимал около девяти часов, тогда как сейчас дорога с пересадками может растянуться почти на сутки. Захарова подчеркнула, что прежние рейсы отличались комфортом и высоким уровнем обслуживания.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 октября сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона внятного ответа на предложение о полном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. «Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения», – отметил Рябков, подчеркнув, что в министерстве пока не видят должного движения по этому направлению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её