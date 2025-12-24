Дмитриев пошутил о запрете для фон дер Ляйен на въезд в США
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил насчет запрета на въезд в США для председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Ироничный пост он опубликовал в соцсети X.
«Вау, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – написал Дмитриев.
23 декабря госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят запретить въезд лицам из Европы, способствующим наказанию американских медиаплатформ за выражение точки зрения, которая им неудобна. По его словам, имеются в виду представители так называемого глобального «цензурно-промышленного комплекса», оказывающие давление на технологические компании США.
Заявление Рубио прозвучало на фоне решения ЕК оштрафовать соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье отмечал, что это стало первым штрафом, наложенным в рамках данного законодательства.