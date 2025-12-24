Дмитриев пошутил о запрете для фон дер Ляйен на въезд в США

23 декабря госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят запретить въезд лицам из Европы, способствующим наказанию американских медиаплатформ за выражение точки зрения, которая им неудобна. По его словам, имеются в виду представители так называемого глобального «цензурно-промышленного комплекса», оказывающие давление на технологические компании США.