Рубио: США ограничат въезд причастным к давлению на американские медиа

Ведомости

США намерены запретить въезд лицам из Европы, которые способствуют наказанию американских медиаплатформ за выражение точки зрения, которая им неудобна. Об этом в соцсети Х заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Администрация Трампа больше не потерпит экстерриториальную цензуру», – заявил Рубио. По его словам, речь идет о представителях так называемого глобального «цензурно-промышленного комплекса», оказывающих давление на технологические компании США.

Рубио отметил, что внешнеполитическое ведомство готово принять соответствующие меры и при необходимости расширить список ограничений, если подход к регулированию американских платформ не изменится. Он подчеркнул, что подобные действия рассматриваются США как недопустимое вмешательство и проявление экстерриториальной цензуры.

Читайте также:Axios: штраф ЕК стал спусковым крючком в отношениях США и Европы

Заявление прозвучало на фоне решения Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что это стало первым штрафом, наложенным в рамках данного законодательства.

В тот же день Рубио назвал санкции против X атакой не только на саму платформу, но и на американские технологические компании и граждан США. Владелец соцсети Илон Маск обвинил ЕК в подавлении свободы слова и позже публично призвал к ее роспуску.

