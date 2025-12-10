Axios: штраф ЕК стал спусковым крючком в отношениях США и Европы
Наложение штрафа на социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска вызвало новую волну напряженности в отношениях между США и Европейским союзом. Издание Axios пишет, что этот шаг превратил уже существующие разногласия в открытый дипломатический конфликт.
Администрация Трампа, которая в новой Стратегии национальной безопасности обозначила Европу как потенциального геополитического соперника, была готова к конфронтации с объединением, отмечаетcя в публикации.
Разногласия сторон усилились и на фоне споров США с их европейскими коллегами относительно украинского вопроса и будущего европейской безопасности, пишет издание.
В ответ на штраф Маск обвинил Еврокомиссию в подавлении свободы слова через «бюрократическую тиранию» и 9 декабря призвал распустить ЕК.
5 декабря госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наложенный штраф стал атакой не только на платформу, но и на все технологические компании и население США.
В тот же день официальный представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что соцсеть X получила штраф в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. По его словам, это станет первым взысканием за подобное нарушение.