Маск предложил распустить Еврокомиссию
Еврокомиссия (ЕК) – главный орган исполнительной власти ЕС – должна быть распущен и заменена на выборный орган. С такой инициативой выступил американский миллиардер Илон Маск.
«Комиссия ЕС должна быть распущена и заменена выборным органом, а президент ЕС должен избираться прямым голосованием», – написал он в X.
Маск повторил, что нынешняя европейская система – это «правление бюрократии, а не демократии».
Американский бизнесмен обрушился с критикой в отношении ЕС после того, как ЕК решила оштрафовать его платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщал, что это первое взыскание такого рода.
Маск уже успел согласиться с тем, что ЕС – это «четвертый рейх», а также противопоставить слова «демократия» и «бюрократия» для описания Европы. По его словам, сейчас в ЕС правит «власть неизбираемого бюрократа».