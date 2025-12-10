Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Маск предложил распустить Еврокомиссию

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) – главный орган исполнительной власти ЕС – должна быть распущен и заменена на выборный орган. С такой инициативой выступил американский миллиардер Илон Маск.

«Комиссия ЕС должна быть распущена и заменена выборным органом, а президент ЕС должен избираться прямым голосованием», – написал он в X.

Маск повторил, что нынешняя европейская система – это «правление бюрократии, а не демократии».

Американский бизнесмен обрушился с критикой в отношении ЕС после того, как ЕК решила оштрафовать его платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщал, что это первое взыскание такого рода.

Маск уже успел согласиться с тем, что ЕС – это «четвертый рейх», а также противопоставить слова «демократия» и «бюрократия» для описания Европы. По его словам, сейчас в ЕС правит «власть неизбираемого бюрократа».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её