Политика

Маск противопоставил слова «демократия» и «бюрократия» для описания Европы

Ведомости

В Евросоюзе правит «неизбираемый бюрократ». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Европейский союз – это не ДЕМОкратия – власть народа, а БЮРОкратия – власть неизбираемого бюрократа», – написал он в X.

Маск разразился критикой в отношении ЕС после решения Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать его платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах.

Бизнесмен призвал ликвидировать Евросоюз и предоставить суверенитет европейским государствам, а также согласился с мнением анонимного пользователя, что ЕС – «Четвертый рейх».

