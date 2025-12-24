Газета
Власти Австралии ужесточили законы об оружии и протестах после нападения в Бонди

Ведомости

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс ужесточило правила владения оружием и проведения массовых собраний после теракта с погибшими на пляже Бонди в Сиднее. Об этом пишет Bloomberg.

Власти штата утвердили меры об ограничении количества огнестрельного оружия, которым может владеть один человек. Кроме того, вводится запрет на владение оружием для лиц, в отношении которых велось расследование по делам, связанным с терроризмом, или для проживающих с такими людьми.

По данным агентства, в Австралии уже действуют одни из самых строгих в мире законов об оружии. Владение огнестрельным оружием рассматривается в стране как регулируемая привилегия, а не право, и требует от заявителей подтверждения реальной необходимости в оружии и прохождения тщательной проверки. Вместе с тем, по словам местного министра полиции Ясмин Кэтли, в Новом Южном Уэльсе насчитывается 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.

19 декабря ABC сообщил, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о запуске общенациональной программы выкупа огнестрельного оружия после теракта в Сиднее. По его словам, программа будет направлена на изъятие избыточного, недавно запрещенного и незаконного оружия.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. Погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

