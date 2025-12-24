Власти Австралии ужесточили законы об оружии и протестах после нападения в Бонди

По данным агентства, в Австралии уже действуют одни из самых строгих в мире законов об оружии. Владение огнестрельным оружием рассматривается в стране как регулируемая привилегия, а не право, и требует от заявителей подтверждения реальной необходимости в оружии и прохождения тщательной проверки. Вместе с тем, по словам местного министра полиции Ясмин Кэтли, в Новом Южном Уэльсе насчитывается 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.