Reuters: береговая охрана США ждет подкрепления для захвата еще одного танкера
Береговая охрана США ждет прибытия дополнительных сил, чтобы захватить еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Американцы следят за судном с 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и «знакомый с ситуацией» источник.
Отмечается, что морские группы идентифицировали судно как Bella 1. Оно отказалось предоставить доступ береговой охране. По данным агентства, вероятнее всего, теперь задача «ляжет на плечи одной из двух групп специалистов, известных как группы реагирования на угрозы морской безопасности, которые могут подниматься на борт судов в таких обстоятельствах, в том числе спускаясь по канату с вертолетов».
Отмечается также, что многодневная погоня подчеркивает несоответствие между желанием администрации президента США Дональда Трампа захватить подсанкционные нефтяные танкеры вблизи Венесуэлы и ограниченными ресурсами береговой охраны, которая в основном и проводит такие операции.
22 декабря The New York Times писала, что власти США получили ордер на арест, позволяющий им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти. Утром 20 декабря был захвачен «супертанкер» Centuries, а 10 декабря – танкер Skipper. 22 декабря Euronews со ссылкой на американского чиновника писал, что Вашингтон преследует еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций. По словам Трампа, США оставят себе танкеры, захваченные у берегов Венесуэлы, а также нефть с них.
23 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия осуждает захват американскими военными нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы.