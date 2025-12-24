Reuters: береговая охрана США ждет подкрепления для захвата еще одного танкера

22 декабря The New York Times писала, что власти США получили ордер на арест, позволяющий им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти. Утром 20 декабря был захвачен «супертанкер» Centuries, а 10 декабря – танкер Skipper. 22 декабря Euronews со ссылкой на американского чиновника писал, что Вашингтон преследует еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций. По словам Трампа, США оставят себе танкеры, захваченные у берегов Венесуэлы, а также нефть с них.