Россия осудила захват США танкеров у берегов Венесуэлы

Россия осуждает захват американскими военными нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы», – заявил Небензя (цитата по «РИА Новости»).

22 декабря The New York Times сообщала, что власти США получили ордер на арест, позволяющий им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти. Задержание судна последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря. 22 декабря Euronews со ссылкой на американского чиновника писал, что Вашингтон преследует еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций. По словам Трампа, США оставят себе танкеры, захваченные у берегов Венесуэлы, а также нефть с них.

