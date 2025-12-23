Газета
Политика

Трамп: борьба США с наркокартелями не ограничится Венесуэлой

Ведомости

Борьба США с наркокартелями не ограничится Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп прессе.

«Везде, куда поступают наркотики. Везде. Не только в Венесуэле», – сказал глава Белого дома.

В середине декабря Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он также объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией».

22 декабря The New York Times сообщала, что власти США получили ордер на арест, позволяющий им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти. Задержание судна последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря. 22 декабря Euronews со ссылкой на американского чиновника писал, что Вашингтон преследует еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций. По словам Трампа, США оставят себе танкеры, захваченные у берегов Венесуэлы, а также нефть с них.

