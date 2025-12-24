МИД РФ: Россия и США продолжили переговоры по работе диппредставительств
Россия и США продолжают переговоры по нормализации работы дипломатических представительств двух государств. Об этом директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил «Известиям».
По его словам, стороны провели несколько раундов экспертных консультаций, в ходе которых удалось «поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий» и «продвинуться в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов в стране пребывания». Последний контакт с американской стороной состоялся несколько дней назад на рабочем уровне.
При этом Гусаров отметил, что для реального продвижения к стабилизации отношений, как это было определено лидерами двух стран, уровень амбиций сторон должен быть значительно выше. В настоящее время переговорный процесс «идет вязко», а его темпы снизились, в том числе из-за различия в подходах России и США.
23 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США провели новую встречу по устранению «взаимных раздражителей». По его словам, стороны обсудили всю повестку дня на серьезном и глубоком уровне. Рябков заявил, что по отдельным темам фиксируется продвижение, но главные вопросы еще не решены.