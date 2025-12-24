МИД РФ: Россия и США продолжили переговоры по работе диппредставительств

При этом Гусаров отметил, что для реального продвижения к стабилизации отношений, как это было определено лидерами двух стран, уровень амбиций сторон должен быть значительно выше. В настоящее время переговорный процесс «идет вязко», а его темпы снизились, в том числе из-за различия в подходах России и США.