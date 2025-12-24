Посол Бразилии отметил возможность возобновления прямых рейсов с Россией

Дипломат напомнил, что с 1993 по 2000 г. авиакомпания «Аэрофлот» предлагала клиентам прямой рейс направлением Москва – Рио-де-Жанейро и обратно. По словам посла, он проводился каждую неделю « с одной остановкой в бразильском городе Сальвадор из-за ограниченной дальности полета воздушного судна». Полностью рейс был прекращен в 2000 г., так как спрос на него был недостаточным. Затем ситуация повторилась в 2011 г., когда рейс совершала авиакомпания «Трансаэро» в течение примерно трех месяцев.