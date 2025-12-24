Посол Бразилии отметил возможность возобновления прямых рейсов с Россией
Бразилия и Россия отменили прямые рейсы между странами из-за невысокого спроса, но сейчас могут возобновить авиаперелеты за счет роста количества туристов, заявил ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
«Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится», – сказал он.
Дипломат напомнил, что с 1993 по 2000 г. авиакомпания «Аэрофлот» предлагала клиентам прямой рейс направлением Москва – Рио-де-Жанейро и обратно. По словам посла, он проводился каждую неделю « с одной остановкой в бразильском городе Сальвадор из-за ограниченной дальности полета воздушного судна». Полностью рейс был прекращен в 2000 г., так как спрос на него был недостаточным. Затем ситуация повторилась в 2011 г., когда рейс совершала авиакомпания «Трансаэро» в течение примерно трех месяцев.
В интервью агентству дипломат также говорил о критериях, которые разработали страны БРИКС в рамках расширения объединения. Среди них он назвал наличие у страны-кандидата хороших отношений с соседями и позицию государства против применения односторонних санкций. По словам дипломата, в период бразильского председательства вопрос о приеме новых членов не обсуждался, поскольку основной акцент был сделан на интеграции государств, недавно присоединившихся к объединению.