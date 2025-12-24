Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин высоко оценил достижения Азербайджана под руководством Алиева, отметив общепризнанные успехи в социально-экономическом развитии и последовательное укрепление международных позиций страны. Глава государства также подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества, что соответствует интересам народов обеих стран.

В заключение Путин пожелал президенту Азербайджана здоровья, благополучия и успехов, а также передал привет его семье.

24 декабря Алиеву исполнилось 64 года.

В декабре Алиев пропустил неформальный саммит СНГ из-за плотного графика, в который не вписалась поездка в Россию, сообщало агентство «Азертадж». Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о подготовке к его приезду. После представитель Кремля отметил, что Москву не удивило решение Алиева и к нему относятся «абсолютно с пониманием».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её