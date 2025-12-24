Путин поздравил Алиева с днем рождения

В декабре Алиев пропустил неформальный саммит СНГ из-за плотного графика, в который не вписалась поездка в Россию, сообщало агентство «Азертадж». Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о подготовке к его приезду. После представитель Кремля отметил, что Москву не удивило решение Алиева и к нему относятся «абсолютно с пониманием».