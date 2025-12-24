Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин высоко оценил достижения Азербайджана под руководством Алиева, отметив общепризнанные успехи в социально-экономическом развитии и последовательное укрепление международных позиций страны. Глава государства также подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества, что соответствует интересам народов обеих стран.
В заключение Путин пожелал президенту Азербайджана здоровья, благополучия и успехов, а также передал привет его семье.
24 декабря Алиеву исполнилось 64 года.
В декабре Алиев пропустил неформальный саммит СНГ из-за плотного графика, в который не вписалась поездка в Россию, сообщало агентство «Азертадж». Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о подготовке к его приезду. После представитель Кремля отметил, что Москву не удивило решение Алиева и к нему относятся «абсолютно с пониманием».