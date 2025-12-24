Самолет «Байкал» совершил первый полет с российским двигателем

20 декабря «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщало, что испытания двигателя ВК-800 прошли на борту летающей лаборатории ЯК-40. На тот момент производители также проводили сертификационные тесты, после завершения которых самолет должны были поднять в воздух.