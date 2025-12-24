Газета
Главная / Политика /

Самолет «Байкал» совершил первый полет с российским двигателем

Ведомости

Испытания нового двигателя российского производства ВК-800 стартовали на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, сообщил Минпромторг.

Свой первый полет с отечественным двигателем совершил самолет ЛМС-901 «Байкал». Также был протестирован российский воздушный винт АВ-901.

20 декабря «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщало, что испытания двигателя ВК-800 прошли на борту летающей лаборатории ЯК-40. На тот момент производители также проводили сертификационные тесты, после завершения которых самолет должны были поднять в воздух.

Самолет «Байкал» рассчитан на девять мест. Он предназначен для эксплуатации на местных линиях гражданской авиации. Разработала проект компания «Байкал-инжиниринг» по заказу Минпромторга. Впервые самолет подняли в небо 30 января 2022 г. с екатеринбургского аэродрома «Арамиль».

