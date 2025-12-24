Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Краснов был назначен председателем Верховного суда 24 сентября. В тот же день он покинул пост генерального прокурора, который занял Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации после назначения, Краснов заявил, что рассматривает новую должность как продолжение служения законности. «Буду действовать в интересах государства, общества и людей», – сказал он.