Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
В документе отмечается, что награда присуждена «за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу».
Краснов был назначен председателем Верховного суда 24 сентября. В тот же день он покинул пост генерального прокурора, который занял Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации после назначения, Краснов заявил, что рассматривает новую должность как продолжение служения законности. «Буду действовать в интересах государства, общества и людей», – сказал он.