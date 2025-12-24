Газета
Медведев: режим Зеленского попрал основополагающие права человека

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диктаторский режим украинского лидера Владимира Зеленского попрал основополагающие права человека. Об этом он написал в своей статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны», опубликованной в журнале «Родина».

По словам Медведева, в методах руководства Украины видны признаки государственного и международного терроризма. Сам Зеленский, отметил зампред Совбеза РФ, узурпировал власть.

Современная Украина, отметил Медведев, стала «пушечным мясом» для европейской цивилизации. Украинский национализм, по его словам, – это рукотворный политический проект, созданный США и Великобританией. Он должен быть признан одной из самых деструктивных идеологий XX и XXI в. Медведев призвал подумать о компенсациях за ущерб СССР от нее.

17 ноября зампред Совбеза РФ заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит все задачи, которые перед собой поставила.

