Медведев: режим Зеленского попрал основополагающие права человека

Современная Украина, отметил Медведев, стала «пушечным мясом» для европейской цивилизации. Украинский национализм, по его словам, – это рукотворный политический проект, созданный США и Великобританией. Он должен быть признан одной из самых деструктивных идеологий XX и XXI в. Медведев призвал подумать о компенсациях за ущерб СССР от нее.