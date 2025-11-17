Медведев: спецоперация завершится только после достижения всех ее целей
Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит все задачи, которые перед собой поставила. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, российская сторона хочет настоящего мира. Он отметил, что со стороны Украины для мирного урегулирования «двери закрыты», поэтому Россия продолжает спецоперацию.
Президент Владимир Путин ранее в октябре в ходе разговора с командованием ВС РФ подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым с начала года они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов. По словам главы государства, украинская армия, напротив, отступает по всей линии боевого соприкосновения.