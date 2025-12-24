Пентагон отметил нарастающую уязвимость США на фоне военной мощи Китая

В документе отмечается, что КНР совместно с Россией продолжает углубление стратегического партнерства, чтобы оказать противодействие США. Кроме того, по данным Пентагона, Китай характеризуется наличием «большого и постоянно растущего арсенала», в том числе ядерного, морского, обычного дальнобойного, кибер- и космического оружия.