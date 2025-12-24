Пентагон отметил нарастающую уязвимость США на фоне военной мощи Китая
Армия КНР проводит «историческое наращивание военной мощи», что делает США «все более уязвимыми», пишет Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях ВС Китая. Его опубликовали по поручению конгресса впервые за время второго президентства Дональда Трампа.
В документе отмечается, что КНР совместно с Россией продолжает углубление стратегического партнерства, чтобы оказать противодействие США. Кроме того, по данным Пентагона, Китай характеризуется наличием «большого и постоянно растущего арсенала», в том числе ядерного, морского, обычного дальнобойного, кибер- и космического оружия.
Пентагон также считает, что китайская армия сохраняет стремление к получению свыше 1000 ядерных боеголовок к 2030 г. По мнению оборонного ведомства, страна разместила более ста межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в трех шахтах, находящихся в северной части Китая.
Представитель МИД КНР в ответ на доклад Пентагона назвал такие сообщения попытками «очернить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество». Посольство КНР в Вашингтоне также подчеркнуло, что Китай поддерживает оборонительную стратегию в ядерной отрасли.