Рябков: Москва видит схожесть взглядов РФ и США по Украине

По словам Рябкова, заявление, что Россия и США находятся на пороге подписания пакета документов, относительно. Это не значит, что государства договорятся буквально сейчас. Однако, подчеркнул замглавы МИДа, если сравнить, где Россия находилась до прихода администрации президента США Дональда Трампа в Белый дом, с настоящим моментом, то это большое движение вперед.