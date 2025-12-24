Рябков: Москва видит схожесть взглядов РФ и США по Украине
Москва и Вашингтон во многом сходятся во взглядах на то, что могло бы стать каркасом договоренностей для мирного урегулирования украинского кризиса, заявил «Интерфаксу» замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого», – сказал он.
По словам Рябкова, заявление, что Россия и США находятся на пороге подписания пакета документов, относительно. Это не значит, что государства договорятся буквально сейчас. Однако, подчеркнул замглавы МИДа, если сравнить, где Россия находилась до прихода администрации президента США Дональда Трампа в Белый дом, с настоящим моментом, то это большое движение вперед.
Он отметил, что нужно понимать: сформулированные в Анкоридже тезисы – безальтернативные.
22 декабря Рябков заявил, что России и США еще предстоит немало времени для нормализации отношений, успех этого диалога не предопределен. Вместе с тем принципиально важным стало согласие США с тем, что одной из первопричин конфликта стала «напористая экспансия НАТО к российским границам».