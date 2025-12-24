ЦИК передал мандат Вороновского в Госдуме краснодарскому депутату Горюханову

Горюханов говорил «Ведомостям», что в случае тогда еще возможного решения Центризбиркома о передаче ему мандата в Госдуме он продолжит свою деятельность по обеспечению вопросов социальной и транспортной инфраструктуры. Депутат объяснил, что займется в том числе общественным контролем строительства соцобъектов, организаций школьного питания.