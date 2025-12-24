ЦИК передал мандат Вороновского в Госдуме краснодарскому депутату Горюханову
Центризбирком (ЦИК) принял решение передать мандат бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского члену законодательного собрания Краснодарского края Валерию Горюханову, передает корреспондент «Ведомостей».
Горюханов поблагодарил «Единую Россию», председателя партии Дмитрия Медведева, секретаря ее генсовета Владимира Якушева, а также своих однопартийцев «за доверие и за возможность представлять интересы жителей моей родной Кубани».
Он также пообещал выполнять обязанности на новой должности с честью.
12 декабря стало известно, что Генсовет «Единой России» предложит Центризбиркому передать мандат Вороновского Горюханову. Кандидатуру последнего выдвинул Якушев. Депутат, получивший мандат, избирался в Госдуму в 2021 г. и занимал в списке 10-ю строчку. Ему 35 лет, он также является замглавы Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) и сопредседателем ОНФ в Краснодарском крае.
Горюханов говорил «Ведомостям», что в случае тогда еще возможного решения Центризбиркома о передаче ему мандата в Госдуме он продолжит свою деятельность по обеспечению вопросов социальной и транспортной инфраструктуры. Депутат объяснил, что займется в том числе общественным контролем строительства соцобъектов, организаций школьного питания.