Лукашенко заслушал доклад о размещении «Орешника» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады министра обороны республики Виктора Хренина о размещении ракетного комплекса «Орешник» и его поставки на боевое дежурство, сообщило «БелТА».
Кроме того, речь шла о развитии дальнейшего военного и военно-технологического сотрудничества с Россией. Одним из перспективных направлений является сфера ракетостроения, в котором Белоруссия активно развивает собственные компетенции.
Президент РФ Владимир Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.
19 декабрь белорусский лидер заявлял, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. Он также отмечал, что этот ракетный комплекс более чем на 50% является продукцией белорусского производства.
22 декабря Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет размещено не более 10 «Орешников».